El medioambiente está siendo agredido y el culpable no anda lejos. Somos nosotros mismos. Nuestras acciones, además de aniquilar animales, suponen nuestro propio suicidio como especie. Hacer algo depende de todos, también de ti.

1º ¿Qué significa COP 27? Se trata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que ha reunido a 190 países en Egipto ¿El objetivo? Desacelerar el cambio climático y prepararse para lo que viene, es decir, para las graves consecuencias provocadas por el mismo. Las catástrofes naturales que azotan el mundo, la amenaza de desaparición de islas y costas por la subida del nivel del agua o el daño económico, con la pérdida de cosechas incluida, ya se está viendo. La hambruna se abre camino a pasos agigantados en el mundo. El futuro del planeta no es incierto, es negro como el azabache. Preparémonos para lo peor.

2º ¿Qué importancia tiene que China, India y Rusia no hayan acudido al máximo nivel a dicha cumbre? China, con mucha diferencia, es el país más contaminante del planeta. En realidad, los tres países citados están entre las cinco naciones más contaminantes del mundo. No participar al más alto nivel en la misma, es tanto como dar una bofetada al planeta y, con ella, a todos los seres vivos que habitan el mismo, incluido el hombre. No lo duden, lo pagarán desde los gorriones, pasando por los perros, gatos, zorros, lobos, tigres, leones, aves, peces, cetáceos, ballenas, y hasta el oso más solitario que pueda vivir en el lugar más recóndito del Polo Norte. Todos están condenados.

3º ¿Principales efectos del cambio climático? No hace falta explicarlo, todos lo estamos viviendo. Las temperaturas extremas, la sequía o, por el contrario, las lluvias torrenciales y las inundaciones incontroladas abren a diario los telediarios de todo el mundo. La Organización Meteorológica Mundial ha comprobado como los últimos ocho años son los más cálidos registrados en la historia. La temperatura media del planeta ha subido ya más de un grado y el asunto no ha hecho más que empezar. Los principales gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, siguen batiendo récords y disparando el mercurio de los termómetros. La manga corta ya no desaparece de nuestro armario en todo el año. O cambiamos de rumbo y empezamos a hacer cosas, o el planeta está caput. No hay más.