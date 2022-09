Tengo un amigo que tiene un perro al que no veo bien. Cuando voy a su casa me lo encuentro siempre encerrado en el balcón, lloriqueando o hecho un ovillo sobre sí mismo. Le he preguntado que por qué no le deja estar por casa, pero se enfada y no quiere hablar del tema. ¿Podría estar maltratándolo? ¿Qué debería hacer?

La verdad es que es un tema muy delicado. Definir legalmente dónde empieza el maltrato, a veces, resulta complicado. Lo que sí parece evidente es que no tiene al perro como debiera. Un animal no puede vivir permanentemente encerrado. Lo mejor es que vayas a su casa y mires directamente si el perro tiene comida, agua y refugio. También debes fijarte si tu amigo le habla bien o lo hace con un tono agresivo. Lo que comentas respecto a la postura que adopta el animal no es buena señal. Los perros que reciben un trato adecuado suelen caminar erguidos y no estar siempre agachados. Esta última posición denota miedo. Es importante también que te fijes en su aspecto. Si está triste y apagado es preocupante. Creo que debes hablar con tu amigo. La amistad tiene un límite y este creo que es uno de ellos. Explícale que puede tener serios problemas legales y que es muy injusto tener a un animal así. Y no olvides recordarle que lo mínimo que merece su perro es que, al menos, lo trate bien. Si no, que no lo tenga.