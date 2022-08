Este año me voy con mi perro de viaje. No vuelvo a dejarlo en casa porque luego me paso el día echándolo de menos. Me gustaría que me ayudaras a no equivocarme. ¿Qué debería planear y tener en cuenta para que no haya ningún fallo?

Primero asegúrate que no te ponen ningún inconveniente a viajar con ella. Mira tanto en el medio de transporte que vayas a utilizar como en los lugares en los que te vayas a alojar. Una vez, tengas claro todo eso. Piensa varias cosas. En primer lugar comprueba que su pasaporte, sus vacunas y desparasitaciones están al día. Ve a tu veterinario y dile el lugar de destino por si hubiera alguna normativa sanitaria que debieras tener en cuenta tanto para la entrada como para la salida. Mucho cuidado con aquellos países en los que todavía hay rabia. Todos los años hay animales que se quedan en las aduanas retenidos por las autoridades sanitarias, con el estrés que eso supone para el animal y para el dueño, además de todos los problemas legales que ello conlleva. Respecto a la estancia del animal, no alteres sus costumbres. Si es posible dale siempre para beber agua mineral embotellada y facilítale su pienso habitual. Importante también llevarlo siempre controlado. Si tienes en cuenta todo lo anterior, puedo augurarte un viaje único y feliz, lleno de experiencias inolvidables.