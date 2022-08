Las actuaciones policiales contra el tráfico de drogas en las que, además de heroína, cocaína y otras sustancias tóxicas, se intervienen gallos de pelea se han multiplicado en España en los últimos años.

Recibí una llamada. Me avisaron que en una zona cercana había una persona con decenas de gallos de pelea en la calle, expuestos en jaulas para que les diera el sol. Avisé a la policía para que se acercara y me dirigí hacia el lugar. Sin embargo, estaba muy cerca y llegué antes que ellos. Por eso, al ver a un hombre sentado junto a un montón de jaulas gallos de pelea, se me ocurrió conversar con él para ver qué me decía.

-¡Hola!- le saludé -¡Qué gallos más bonitos!-

-Lo son ¿Tú tienes gallos?- Me preguntó.

Entonces, pensando en todos los que en otras intervenciones policiales había rescatado, le comenté: -Claro, por supuesto. Gallos ingleses y alemanes, principalmente-

-¿Y los peleas?- me dijo.

Me quedé parado pero, viendo la posibilidad de obtener información y dada la nula sospecha que había levantado en el hombre, afirmé tímidamente con la cabeza, preguntándole a continuación: -¿Y usted? ¿Los pelea?-

-Por supuesto- contestó.

A partir de ese momento, sin filtro alguno, me contó cómo, dónde y cuándo se organizaban las mismas. No podía dar crédito al poco reparo que el hombre tenía al contarlo. Lo peor llegó después, cuando escuché la sirena de la policía y los agentes se dirigieron a mí. El hombre si dio cuenta enseguida del engaño y aquello me costó, además de tener que salir de allí escoltado, estar amenazado de muerte durante algún tiempo. Sin embargo, valió la pena. Gracias a todo aquello durante los meses siguientes pudieron paralizarse distintas peleas.

Sin embargo, y como ocurre con todas las actividades ilegales que mueven mucho dinero, las peleas de gallos han continuado y, de hecho, se han potenciado en los últimos años. Además, su organización se ha unido a otras muchas prácticas delictivas. Se trata, sin duda, de un grave problema. Por eso, es imprescindible acabar con ellas. Resulta fundamental dedicar más recursos policiales. También, agravar las penas para los organizadores, los propietarios de los animales y para los que realizan sus apuestas. Y, por último, establecer claramente los permisos necesarios para su tenencia. Entre otras cuestiones, porque una cosa es tener gallos y otra muy distinta tener gallos de pelea.