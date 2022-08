En el mundo de la protección animal, cuando acudes a inspeccionar alguna situación sobre la que pesa una acusación de maltrato, es muy frecuente escuchar a alguien decir que el perro o el gato es suyo y que, por tanto, puede hacer con él lo que quiera. Evidentemente, no es cierto. Lo prohíbe la ley y, también, el más mínimo sentido común, aunque, a menudo, este sea el menos común de todos los sentidos.

Probablemente, el problema venga de la fuerza de esa costumbre que se acaba instalando casi como una norma y que hace creer que, si algo lo hacían los abuelos de nuestros abuelos y no pasaba nada, eso quiere decir que se puede seguir haciendo impunemente. Por eso, se habla tantas veces del componente educativo que tiene la justicia.

En cualquier caso y en relación a esas denuncias por maltrato, cada vez son más frecuentes las sentencias y sanciones condenatorias que, tras juzgar los hechos, van acompañadas de una inhabilitación para tener a un animal durante un determinado periodo de tiempo. Se trata de una medida muy aconsejable dentro de las condenas, cuando el maltrato se demuestra.

Dicha medida puede también aplicarse cautelarmente durante la investigación atendiendo a la gravedad o a la claridad de los hechos denunciados. Además, esta herramienta puede resultar especialmente útil en aquellos procesos que se alargan en el tiempo y cuyos juicios pueden llegar a demorarse o prolongarse durante muchos meses e, incluso, años.

Todas estas prohibiciones buscan garantizar que ningún otro animal pueda sufrir daño alguno. Sin embargo, de nada sirven si no existe un control efectivo sobre las mismas. Me refiero a que si no se realiza una vigilancia que impida que se quebrante la misma, el sentido de dicha prohibiciones se pierde completamente. Al respecto, debemos pedir a las autoridades un control efectivo. Es esencial. Si no se lleva a cabo éste se pierde todo y, sobre todo, se pone en peligro la vida de muchos animales.