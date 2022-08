Mi perro y mi gato se aburren como ostras. Siempre me había preguntado que hacían cuando me marchaba de casa, así que instalé una cámara para verlos desde la oficina y mis sospechas se han confirmado. No hacen nada de nada. Se tumban y no se levantan ¿Cómo podría motivarles un poco?

La verdad es que tampoco es bueno que se pasen el día tumbados sin ninguna actividad. Si no estás en casa y entre ellos no se relacionan, puedes elegir, tanto en el caso del perro como del gato, por lo más innovador o, si lo prefieres, por algo más clásico. Lo más novedoso, en este caso, sería ponerles videos o suscribirte a algún canal específico para ellos que emita imágenes que puedan atrapar su atención. En los últimos años se han creado varios canales de este tipo. Lo más clásico, por el contrario, sería el mundo de los juguetes específicos para ellos. Esto último es importante. No deben tener piezas pequeñas que puedan ingerir o sustancias que les resulten tóxicas. También existe una gran variedad de muñecos con formas y sonidos de todo tipo que pueden entretenerles e, incluso, golosinas fabricadas para perros y gatos que conseguirán atrapar su atención durante un buen rato.