El otro día me encontré un pájaro en el suelo. Era una cría pequeña pero no sabía qué hacer. Al final la cogí y le puse encima de un árbol cercano por si llegaba algún gato. Sin embargo, me quedé muy preocupado por si no había hecho lo correcto ¿Podrías aconsejarme al respecto?

Es un tema bastante más delicado de lo que parece. Es muy frecuente que en estas épocas aparezcan crías de pájaros en el suelo. Normalmente es porque se han caído de los nidos. Aunque no los veamos, los padres suelen estar rondando para recogerlos en los alrededores. Si localizamos el nido, sí podemos cogerlos con mucha precaución para no impregnarles con nuestro olor y evitar el rechazo de sus padres y depositarlos en los mismos. Si no lo vemos y pensamos que su vida no corre peligro, podemos dejarlo allí porque los padres lo recogerán. Sin embargo, si creemos que sí existe riesgo para su vida, deberíamos llamar entonces a algún centro de recuperación silvestre para que lo rescate. En la policía local o el servicio de recogida de animales de tu zona pueden facilitártelo. Es importante que reciba atención rápida y especializada. Además, resulta básico saber de qué especie se trata. Puede ser granívoro, insectívoro o, incluso, carnívoro. Equivocarse con la alimentación sería fatal para el mismo.