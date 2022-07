Ser propietario de algo no siempre es tenerlo. Poseemos una flor si está en el campo creciendo, pero cuando la cortamos y la ponemos en un jarrón, se marchita y se muere.

Con los perros y los gatos ocurre igual. Es verdad que habitualmente decimos que alguien es el propietario de un animal cuando vive con él, pero es sólo una forma de hablar. Usamos ese término para referirnos a la persona que lo tiene, aunque eso no le dé derecho a hacer con él lo que quiera, sólo a quererlo y cuidarlo cómo merece. Siempre digo que tener un perro o un gato no es obligatorio, pero si lo tienes sí es obligatorio tenerlo bien.

Por eso, realmente los animales no son una propiedad sino una responsabilidad que mejora nuestra vida, pero que deben ser cuidados y protegidos como merecen. La última reforma del Código Civil ahonda en esa forma de concebirlos. Los ha definido como seres dotados de sensibilidad y, al hacerlo, les ha otorgado de una serie de derechos básicos que nadie debe pasar por alto. No podrán ser subastados o, en caso de separación de sus propietarios, deberá establecerse un sistema de visitas o custodia que prime el bienestar de los mismos.

Son pasos que la ley realiza para adecuarse, en este caso, a lo que la inmensa mayoría de la sociedad ya tiene asumido. Eso no quita que el abandono o el maltrato hacia los animales, dos de las manifestaciones más claras de lo que significa no respetarles, siga siendo una constante. Sin embargo, el objetivo es que ese tipo de acciones sean totalmente excepcionales y no la generalidad.

Por eso, es importante que a la hora de adoptar un animal, reflexionemos sobre lo que vamos a hacer. Es cierto que no hay nada más especial y maravilloso que convivir con ellos, pero también que nunca debe tenerse un animal si no tienes claro que, velar por su bienestar, será tu día a día a partir de entonces.