La libertad de opinión se encuentra recogida en el artículo 20 de la Constitución que reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. Por su parte, el artículo 205 del Código Penal español regula la injuria y la calumnia, entendiendo por tal, la imputación de un delito hecha a alguien, sabiendo que no es verdad.

Es evidente la diferencia entre lo que garantiza la Constitución y lo que prohíbe el Código Penal. No creo que pueda haber lugar a error. Sin embargo, es bastante habitual que, en el mundo de los animales, se pase de un lugar al otro con bastante facilidad.

Siempre he pensado que se puede estructurar una buena crítica que sea útil sin necesidad de insultar ni faltar a la verdad. La palabra es una herramienta muy valiosa que debe ser utilizada para llegar al acuerdo pero no para generar conflicto.

He participado en multitud de debates acerca de temas tan polarizados como las corridas de toros o la caza. En todos ellos, por increíble que parezca, he logrado encontrar zonas de consenso que han mejorado la vida de los animales.

Recuerdo, por ejemplo, como en una ocasión, en una conocida plaza de toros española, se mantenía a los toros en verano durante días al sol. Hablé entonces con los responsables y les expliqué que, al margen de la discusión sobre corridas de toros sí o no, los animales no podían continuar en esa situación. Sabía que no iba a poder impedir que acabaran toreados en alguna plaza pero, al menos, sí podía mejorar su bienestar durante la estancia en aquellos corrales. Al día siguiente estaban colocando a los mismos varios toldos que les aliviaba el sofocante calor que pasaban a determinadas horas del día.

Evidentemente, para lograr a ese tipo de cosas hay que huir del insulto y buscar el acuerdo. A menudo, la vida es como una carrera de fondo repleta de pequeñas etapas. Para poder ganar antes hay que completarlas.