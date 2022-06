No hay día que el mundo no se acabe. Para los mayas y los aztecas no había lugar a error, el mundo acabaría el 21 de diciembre del 2012. Evidentemente, se equivocaron. Si en vez de esa fecha hubieran puesto el 2020, el año de la pandemia, todos les hubiéramos creído. O, incluso, si hubiera sido el 2022. En ese caso, todos asociaríamos sus predicciones a la guerra de Ucrania. Es lo que ocurre cuando todos los días pasa algo malo.

En cualquier caso, los mayas y los aztecas, errores aparte, elaboraron un calendario que, en realidad, es una obra de infinito valor, no solo por su estética artística, sino por los valores que el mismo contempla y como sincroniza el tiempo de los humanos con el de la naturaleza, interpretando el mundo que les rodeaba. Ellos bautizaron los veinte meses que lo conformaban con el nombre de los animales que les rodeaban y encontraron en sus días multitud de citas sagradas para honrar a la naturaleza. Concebían a los animales y las plantas como hermanos, y aunque las cazaran o recolectaran, se las comían agradeciéndoles que entregaran sus vidas para alimentarles. Todo era un ritual que ensalzaba la vida, y la muerte como forma de volver a la vida. Sin embargo, lo más sorprendente era la precisión y exactitud con la que abarcaban y definían sucesos futuros. Aún hoy en día se considera un enigma. De hecho, muchos papas de la Iglesia usaron su calendario hasta el nacimiento del calendario gregoriano, que fue el que por primera vez dividió el tiempo en horas, días, semanas, meses y años. De todas formas, yo creo que el mundo se termina todos los días. Lo hace, por ejemplo, cuando alguien abandona un perro, un gato o le pega. Cada vez que eso ocurre el mundo se acaba. Menos mal que vuelve a nacer cuando alguien adopta a un animal. Entonces, la humanidad despierta y el mundo renace de nuevo.