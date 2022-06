Si tienes perro, seguro que lo has visto en muchas ocasiones irse directo al sol a tumbarse o quedarse sentado disfrutando. A veces, se dan situaciones curiosas, ya que están en la única zona de la casa en la que da el sol. No obstante, los perros no toman el sol para ponerse morenos, sino que hay otros motivos detrás. Así pues, estas son las razones por las que tu mascota ama el sol.

Motivos por los que los perros toman el sol Estas son las principales razones por las que los perros les encanta quedarse al sol. Mejora su descanso La luz solar para los perros favorece la segregación de melatonina, la hormona responsable de regular el ciclo del sueño por lo que, a más segregación de la misma, mayor calidad del sueño. Mejora de la salud La vitamina D que reciben de los rayos del sol ayuda a la salud de los perros, sobre todo en los más ancianos, ya que reduce el dolor en las articulaciones. Además, si sufren artrosis, su poder se multiplica. Más vitamina D Este es el principal motivo por el que a los perros les encanta la luz solar. Y es que, del astro reciben una importante cantidad de vitamina D la cual sintetizan. Dicha vitamina mejora la salud y el desarrollo de los huesos, ayuda a que no aparezcan determinadas enfermedades, fortalece su musculatura y disuelve grasas y aceites corporales. Muchas veces, cuando el perro está tomando el sol, vemos que este se lame las patas. Esto lo hace porque la vitamina D no se absorbe directamente, debido al bloqueo que ejerce el pelaje, por lo que es necesario transformarla en aceite (lo que se consigue con estos lamidos) para que llegue al organismo del animal. Calentarse Por supuesto, otra de las razones por las que tu perro busca tanto el sol es porque es una fuente de calor, en especial en los días de invierno, por lo que lo usa para aguantar mejor las bajas temperaturas.