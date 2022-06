Ell futuro anteproyecto de bienestar animal que anuncian que verá la luz, finalmente, durante el próximo año, incluye la descatalogación de las razas potencialmente peligrosas y establece que los animales sólo tendrán esa consideración, es decir, la de ser considerados potencialmente peligrosos, cuando su carácter así lo aconseje.

Hasta que eso ocurra, lo que tenemos actualmente es lo mismo que desde hace años nos acompaña. Se trata de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que regula el Régimen de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y que ha sido desarrollada posteriormente por el Real Decreto 287/2002 y por distintas normas autonómicas.

Para poder entender el nacimiento de toda esta normativa hay que ponerla en el contexto adecuado. Verán, a finales de los años noventa se produjo una serie de ataques gravísimos de animales a personas, principalmente, niños. El problema, evidentemente, no eran los perros, era el tipo de persona que buscaba esa tipología específica de perro. Recuerdo que en aquellos años recorrí numerosos platós de televisión a nivel nacional, alertando de que numerosas personas que no tenían responsabilidad para tener como animal de compañía ni siquiera a una pequeña cucaracha, se habían decantado por perros como los rottweiler o los pitbull que, no es que, a priori, necesariamente, tengan que ser más peligrosos que otros, pero que, evidentemente, sí son animales territoriales y jerárquicos de gran fuerza y envergadura.

A lo anterior y por si fuera poco, se sumaba también otra lacra muy común por aquel entonces, las fatídicas peleas de perros.

Como resultado de aquellos angustiosos años nació la ley citada anteriormente que, en la práctica, estigmatizó a algunas razas señalándolas directamente como potencialmente peligrosas.

¿Qué ocurrirá en el futuro? A ciencia cierta nadie lo sabe. Si el anteproyecto anteriormente citado sale adelante, es posible que pasemos de hablar de perros potencialmente peligrosos a dueños potencialmente peligrosos. No sé si ello servirá para solucionar una problemática tan compleja como ésta, pero, desde luego, lo que está claro es que dicha terminología describe mucho mejor la situación real.