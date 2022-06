Llega el verano y las altas temperaturas ya están aquí. Sin embargo, las mascotas no son ajenas a esto y por ello, hay razas de perros que soportan mejor el calor que otras, mientras que otras son más susceptibles. Esta es la lista con los perros que mejor aguantan el calor para este verano.

Perros contra el calor

Estas son las cinco razas de perros que soportan mejor el calor. No obstante, cabe recordar que, aunque sobrelleven de una manera más liviana las altas temperaturas, ello no implica que no se le deba prestar especial atención a su salud durante los meses de verano.

Chihuahua

El frío no es precisamente el punto fuerte de los chihuahua, sin embargo, en el calor se hacen fuertes y se adaptan al clima cálido a la perfección. Esto es gracias a ser animales muy pequeños y tener muy poco pelo.

Rottweiler

En este caso, esta raza de perro puede vivir en entornos muy calurosos, siempre que se tomen ciertas precauciones, gracias a que cuentan con capas exteriores en la piel, que no solo les mantienen secos, también los aísla.

Lhasa apso

Puede parecer todo lo contrario, ya que esta raza tiene el pelo muy largo, además, al tratarse de una raza de perro tibetano, está preparado para las bajas temperaturas. La clave está en que ese largo pelaje, no solo le protege del frío, también lo protege de las radiaciones solares, tan intensas en verano.

Dóberman

Su hocico tan grande le permite aguantar mejor el calor que la mayoría de razas. Esto también se aplica a otras razas de perros con el hocico largo, como los galgos.

Gran danés

El último en esta lista es el gran danés. Esta raza aguanta bien las altas temperaturas de verano gracias a su fuerte sistema respiratorio, hocico alargado y pelaje corto.