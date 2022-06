No estoy a favor de las vacunas en general. De hecho, vivo en el campo y no me gustan las esclavitudes que establece la sociedad. Sin embargo, me han puesto una multa porque no tengo identificado al animal con microchip y ya no sé qué hacer. ¿Para qué sirve realmente ese chip?

Sin entrar en el tema de las vacunas y el desconocimiento de la historia de la humanidad que supone oponerse a las mismas, conviene aclarar que el microchip no es una vacuna ni un medicamento. Se trata de un sistema de identificación. Su funcionamiento es sencillo. Cada chip tiene el tamaño de un grano de arroz, posee una vida media de 25 años y tiene una numeración distinta. Cuando el veterinario lo coloca bajo la piel del animal en la zona del cuello, recoge todos los datos del dueño y los del animal en un formulario, incluida la numeración del chip, y los envía a un registro informático en el que todo queda grabado. Eso sí, para que sea realmente efectivo, es necesario que los datos estén actualizados y que si el animal cambia de propietario se acuda a un veterinario para que oficialmente comunique al registro dicho cambio. Las ventajas que tiene el chip, entre otras cosas, se producen si el animal se extravía. En ese caso, actualmente el chip es la herramienta más eficaz para conseguir que dueño y perro se reencuentren lo antes posible.