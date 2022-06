Si deseas tener un perro y vives con tus padres y estos no quieren, toca comenzar un proceso hasta lograr convencerlos que, en muchas ocasiones, puede que concluya sin lograr el objetivo. Para que el sueño de tener un perro no acabe en frustración, te traemos varios trucos para convencer a tus padres de que tener un perro es una buena idea y, por ende, te dejen tenerlo en casa.

Papá, mamá, ¿podemos tener un perro?

Te dejamos varios trucos para que tus padres acepten una mascota en casa.

Responsabilidad

Uno de las principales razones que puedes esgrimir para tener un perro es que tus padres no tendrán que hacerse cargo de la mascota y que no conllevará nuevas responsabilidades, ya que las asumirás tú. Esto incluye comprar comida y asegurarte que tiene siempre, sacarlo de paseo, bañarlo, limpiar su espacio, etc.

Más familia

Dile a tus padres, sobre todo si eres una persona que pasa mucho tiempo fuera y no está mucho tiempo con los padres, que tener un perro te hará pasar más tiempo en casa y que puede ser una buena forma de estar más tiempo en familia. Por ejemplo, podréis jugar en casa o salir a pasear juntos. Además, el animal está presente en otras situaciones típicas como ver una película mientras la mascota descansa junto a nosotros.

Mejor vida para todos

Los beneficios de tener un perro incluyen del tipo psicológico, ya que los perros ayudan a la salud mental, en cuanto a que nos hacen más felices. Los perros son mascotas que nos reconfortan y relajan cuando estamos estresados y detectan tu estado de ánimo, por lo que también son un apoyo en los malos momentos.