Ha comenzado a apretar el solecito y, en esta época que aún no hace tanto calor, aprovecho siempre para ir con mi perro a una playa canina. A él le encanta jugar en el mar y rebozarse como una croqueta en la arena. ¿Debería tener algún cuidado especial?

Lo primero es que no confundas olor natural y peste. Probablemente, para él tu perfume también resulte inaguantable. Si comentas el problema que tienes en la calle o miras en internet, seguramente te aconsejarán que lo lleves al veterinario para que le quite las glándulas anales ya que, en momentos de miedo o excitación, generan un fuerte olor por las mismas. Sin embargo, debes saber que dicho olor pueden generarlo también por otras glándulas que tienen en el cuerpo. Tampoco lavarlo mucho ayuda, porque cuanto más lo frotemos y aseemos, más olor generará. Lo mejor es mantener limpios los lugares donde duerma, los juguetes que use, retirar sus excrementos y, cada quince días, limpiar sus oídos, para evitar el olor que desprende la cera de éstos. Por último, y dada la relación entre dicho olor y el incremento de hormonas en época de celo, castrarlo química o quirúrgicamente, también ayuda.