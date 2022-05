Algunos creen que morir es el final de la vida, un gran paso hacia la nada que termina cuando se te detiene el corazón o exhalas el último suspiro. Otros piensan que morir es nacer, que cuando mueres comienzas en algún otro lugar una nueva vida. Para ellos, nacer y morir es lo mismo. También existen personas que conciben la muerte como una especie de ascensor que te permite cambiar de altura. Puedes subir o bajar dependiendo de si has vivido haciendo daño o, por el contrario, has intentado poner una sonrisa en la vida de todos con los que te has cruzado. Son solo distintas formas de explicar la muerte o mejor dicho, de encontrar una explicación a la vida».

Hace unos días me llamó una persona para contarme que su perro había fallecido. Estaba destrozado. Era un hombre de avanzada edad para el que ese animal era su única familia. Llorando me preguntó si yo creía que pudiera existir un cielo también para los animales.

Me encogí de hombros. La verdad, yo pienso que sí existe un cielo es el mismo para todos. Los animales no tienen maldad. Los perros y los gatos entregan sus vidas a sus dueños solo a cambio de que les dejen sus piernas como cobijo. No piden más. Por eso, si existe ¿quién puede impedir su entrada? No puedo imaginarme que en la puerta del cielo alguien cuente si quien sube tiene dos o cuatro patas. Es más, si las contara sería para dejar entrar sin más comprobaciones a todos los que las tuvieran. Piénsalo, no hay mayor garantía de amistad y fidelidad. No padezcas más. Fue un perro muy afortunado, te tuvo a ti. Ahora te toca descansar, pero dentro de unos días, acude a algún albergue. Te hará bien pasear entre perros. Quizá aún no es momento para pensar en adoptar, pero no olvides que nunca es pronto para dar y recibir cariño.