La protección de los animales en forma de leyes siempre llega tarde a nuestro país. Hace unos meses se aprobaron la reforma del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de enjuiciamiento civil que declaraba a los animales seres dotados de sensibilidad con todas las derivadas legales que de ello se desprende. En realidad, esa condición, que entre otras cosas impide que puedan ser subastados o embargados, ya formaba parte de las legislaciones europeas desde los años 90. Sin embargo, hemos tardamos 30 años en igualar la misma. Supongo que más vale tarde que nunca.

Exactamente lo mismo sucedió con el Convenio Europeo sobre los derechos de los animales de compañía, aprobado en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987. Hubo que esperar también lo suyo para que España lo ratificara pese a que el mismo solo contenía algunos aspectos básicos sobre bienestar animal, poniendo en valor la importancia que tienen los animales y la contribución que realizan estos para que nuestra vida sea mejor.

Por eso, y dados todos los antecedentes que tenemos, no se entiende la forma en la que se ha confeccionado el anteproyecto de ley de bienestar animal, salvo que el objetivo del gobierno sea que España jamás tenga una ley nacional de protección animal. No es lógico que no se haya contado para su elaboración, ni siquiera con la opinión de los veterinarios que, por estudios y conocimientos, tienen un papel fundamental, para mí el principal, en todo lo que tiene que ver con el bienestar animal. Tampoco es razonable que se haya rehuido del consenso más elemental con las asociaciones y, menos aún, que se haya buscado la confrontación frontal con muchos colectivos.

Los animales, como la educación o el medio ambiente, son un bien común y, por lo tanto, sobre su protección no deben existir polaridades ni enfrentamientos. El acuerdo a la hora de legislar en este tema es fundamental y, si no se consigue, en buena medida las leyes nacen muertas.