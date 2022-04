Es probable que alguna vez, sobre todo si tienes mascota, te hayas preguntado cuál es el perro más viejo o mayor del mundo. Y es que esto resulta algo complicado de demostrar que el animal realmente nació en la fecha que se indica. Este chihuahua ha sido galardonado por Récord Guinness como el perro más viejo del mundo. Te lo presentamos.

El perro más mayor del mundo

Y es que se ha podido verificar que TobyKeith un chihuahua macho de Florida (Estados Unidos) que tiene 21 años, ya que nació el 9 de enero de 2001. Su dueña es Gisela Shore, la cual lo adoptó cuando tenía apenas unos meses de vida.

La dieta que tiene es la responsable de su éxito, ya que se alimenta desde bien pequeño de vegetales y arroz, sin ningún tipo de dulce. También lleva una vida tranquila en casa en a la vez que realiza varias horas de ejercicio al día. No obstante, hay que señalar que Shore no es veterinaria, por lo que no se trata de los consejos de un profesional.

Cabe destacar que la esperanza de vida de un chihuahua es de entre 12 y 18 años como máximo.