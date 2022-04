Desde hace unas semanas, a mi guacamayo no para de crecerle el pico. Al principio no le di importancia porque una amiga me contó que al suyo le pasaba igual, pero empiezo a temer que su tamaño pueda impedirle comer. ¿Cómo puedo solucionarlo?

Se trata de un problema habitual en loros, guacamayos y cacatúas que, sin embargo, debe corregirse. Si no se hace, el peligro es que, como comentas, eso le impida llegar a comer, con la gravedad que ello conlleva. Para empezar, dicho crecimiento excesivo puede deberse a varios motivos. Uno de ellos es que el animal viva en una jaula mal acondicionada, otro puede ser que el animal no lleve una dieta equilibrada basada en pienso extrusionado y, un tercero, puede ser un mal manejo del mismo. Si ves que pese a que mejoras todas esas cuestiones el pico le sigue creciendo o que el tamaño de este ya es incompatible con que ingiera los alimentos normales, no lo dudes, llévalo inmediatamente al veterinario. Este podrá arreglárselo y, sobre todo, profundizar en los motivos que le están provocando dicho alargamiento para que en un futuro no vuelva a ocurrirle.