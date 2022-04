Los perros son animales que, lógicamente, no pueden hablar. Sin embargo, esto no implica que no se puedan expresar y, sobre todo, hacerse entender. Hay gestos que son muy comunes, como sentarse a tu lado o rasparte las piernas, aunque hay muchísimos más, algunos de los cuales pasan desapercibidos por los dueños. Así pues, te traemos tres mensajes que te manda tu perro y de los que no te das cuenta.

Mensajes ocultos de los perros Estos son algunos de los mensajes "secretos" que te manda tu perro: 'Snack' dental para perros, ¿cuándo dárselo? ¿Cuáles son los mejores? Golpea el suelo con la pata de forma repetida Este gesto significa que tu perro te está pidiendo comida. Para solucionar esto, es importante establecer unas rutinas con tu mascota y que coma siempre a la misma hora y una ración adecuada, es decir, ni excesiva ni muy poca. Te pone la encima Es uno de los gestos de amor más fuertes que tienen los perros y normalmente se produce cuando le estás dando caricias, y quiere señalar una correspondencia respecto a esos gestos. También puede manifestar su cariño lamiéndote los pies o quedándose cerca tuya de forma constante. Estos son los mejores accesorios para viajar con tu perro en el coche Se sacude como si se hubiera bañado Podemos pensar que esto se debe a que tiene algo que le pica en el lomo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, ya que también puede implicar que está estresado y, con este gesto, busca relajarse y destensar sus músculos. No es necesario alarmarse, ya que no se trata de un mal gesto, aunque hay que estar atento, ya que, si lo hace de forma muy continuada, puede sufrir de estrés crónico.