Uno de los mayores problemas que tienen los perros a la hora de salir con ellos es que, por norma general, no pueden entrar a las tiendas. Esto resulta ser un problema cuando, por ejemplo, queremos ir de compras, ya que no nos podemos llevar a nuestro perro y toca dejarlo en casa. Sin embargo, no todo el mundo sabe que hay varias tiendas a las que sí pueden entrar, o "pet friendly". Estas son.

Tiendas a las que pueden entrar los perros De acuerdo con la nueva Ley de Bienestar Animal, cada vez más empresas dejan que las mascotas puedan entrar en las tiendas. Estas son las más populares. Las enfermedades que los perros detectan gracias al olfato Corte Inglés Anteriormente, El Corte Inglés no permitía la entrada de perros a sus establecimientos. Después, permitieron que entraran de cualquier tamaño, para, posteriormente, dejar que solo lo hicieran si iban en trasportín y no pesaran más de diez kilos. Actualmente, solo pueden entrar si van en brazos o atados con la correa y siempre que no sea la sección de supermercado o de restauración. La DGT te multará si llevas a tu perro atado con cinturón en el coche, así deben ir las mascotas Inditex La multinacional de ropa deja entrar a los perros a todas las tiendas del grupo, lo que incluye Zara, Zara Home, Stradivarius, Oysho, Uterqüe, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka y Tempe. Si se trata de perros potencialmente peligrosos, la empresa deja a la elección del dueño decidir si puede entrar o no. H&M y Primark Estas tiendas de ropa, con sus diferencias, siguen en líneas generales el esquema de Inditex. H&M permite la entrada de perros a sus tiendas, siempre y cuando sean de pequeño tamaño. Además, aconsejan que vayan en brazos del dueño. En el caso de Primark pueden acceder si pesan menos de 10 kilos y van atados con correa. Los mejores consejos para que tu perro y tu gato se lleven bien Ikea El caso de Ikea resulta llamativo, ya que, si bien su actividad permitiría la entrada de perros a sus tiendas, al contar con una sección de restauración, debe ajustarse a la normativa del Ministerio de Sanidad, por lo que no pueden acceder. Otras tiendas Por su parte, establecimientos como Decathlon, MediaMarkt, Leroy Merlin, Fnac y Parfois, por citar algunos ejemplos, permiten perros en sus tiendas siempre que vayan atados o en brazos.