Desde cachorro hemos intentado que nuestro perro se acostumbre a viajar en coche, pero no hay forma. Le hacemos carantoñas, intentamos entretenerle para que no se altere, pero nada, es meterlo en el coche y ya está vomitando. ¿Qué podríamos hacer para ayudarle?

En general, los perros tienen una gran tendencia a marearse en el coche. Normalmente, esto ocurre porque, por un lado, les crea ansiedad acceder a espacios que no conocen. Y, por otro, no esperan los movimientos que van realizando los coches. Para ellos es como si nosotros nos pusiéramos una venda en los ojos y no fuéramos capaces de prever cada nueva maniobra que el vehículo va a realizar. Por eso, ayuda mucho que la conducción no sea brusca. En cualquier caso, lo mejor es irles acostumbrando poco a poco desde cachorro. Igualmente, es importante que durante esa fase inicial los trayectos vayan de menor a mayor e incluso que al principio sea con el vehículo parado. De todas formas, como es normal, siempre hay animales con más tendencia a marearse y trucos que ayudan. No comer al menos tres horas antes de iniciar el viaje es uno de ellos. También existen en el mercado fármacos para evitarlos. Consulte con su veterinario para que le aconseje al respecto.