Una semana más, y mientras continúe la guerra de Ucrania, abordamos otro pasaje de la carta que, hace siglo y medio, enviaba al presidente de los Estados Unidos el Jefe Indio Seattle, de la tribu Suwamish, en respuesta a su oferta de compra por las tierras que ocupaban estos.

«Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de ser. Le da lo mismo un pedazo de tierra que otro. La tierra no es su hermano, sino su enemigo. Cuando la ha conquistado, la abandona y sigue su camino, dejando tras él sepulturas, y despojando de la tierra a sus hijos sin que le importe. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano el cielo, como si fuesen cosas que se pueden comprar, saquear y vender, como si fuesen corderos y cuentas de vidrio. Su insaciable apetito devorará la tierra y dejará tras sí solo un desierto.

No lo comprendo. Nuestra manera de ser es diferente a la vuestra. La vista de vuestras ciudades hace doler los ojos al hombre de piel roja. No hay ningún lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar donde pueda escucharse el desplegarse de las hojas en primavera o el orzar de las alas de un insecto. El ruido de la ciudad parece insultar los oídos ¿Qué clase de vida es esa que impide al hombre escuchar el solitario grito de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la laguna? Quizás no lo entienda, porque los hombres de piel roja solo somos salvajes incapaces de comprender las cosas».

Está claro que para el pueblo indio no había territorios, fronteras ni países, su única bandera era la vida en armonía con la naturaleza. No está mal. Quizá fueran solo unos salvajes, pero a mí me parecen mucho más civilizados que algunos dirigentes que invaden países solo por el afán de sumar, cuando, en realidad, lo único que hacen es restar y dejar a hijos sin padres.