No lo digo solo yo, desde hace años la petición de penas más duras contra el maltrato animal es un clamor social e, incluso, una petición reiterada de jueces, fiscales y, en definitiva, de todos los profesionales que administran la justicia en nuestro país.

Ya en el año 2016, en una sentencia por maltrato animal, seguramente la más dura de las dictadas hasta ahora, un juzgado de Marbella reflexionaba en su misma sentencia sobre la escasa cuantía de las penas existentes para casos de gravedad y la necesidad de aumentar y endurecer las mismas.

No es una novedad. Es sabido que las penas que en nuestro país castigan al maltrato animal son de tan poca entidad que, a menudo, dejan sensación de impunidad, sensación que se ve acrecentada por la gran dificultad que suele existir para poder demostrar el maltrato. En este sentido hay que recordar una vez más que si no existe una colaboración ciudadana al respecto, aquellos delitos que suelen cometerse de puertas para dentro en el seno del domicilio particular o de la propiedad privada son muy difíciles de detectar.

Es evidente, por tanto, que la reciente consideración legal de los animales como seres dotados de sensibilidad debe venir a reforzar la protección de los animales y a endurecer las penas previstas en el Código Penal y en todas las leyes de protección animal existentes en nuestro país, incluidas las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento.

La protección animal comienza desde la tenencia adecuada de un animal en condiciones adecuadas, la observación de las normas de convivencias que indican un buen trato a este, el cumplimiento de su identificación y de cualquier otra norma legal y, por supuesto, la garantía de su bienestar psicológico y físico.

Por eso, es importante que cuando pensemos en protección animal no nos vayamos solo a los casos más sangrantes de maltrato, sino que pensemos también en los más básicos. De esa forma, la protección será más completa y eficaz.