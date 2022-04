Vivo cerca de un parque en el que viven gatos. A mí ni me gustan, ni me molestan, ni me disgustan, simplemente soy más de perros. Sin embargo, desde hace días están apareciendo algunos muertos. Dicen que los están envenenando. ¿Es eso posible o puede tratarse de alguna enfermedad?

Ambas cosas son viables. Para poder tener alguna certeza más, además de las necropsias oportunas, habría que ver cómo aparecen los animales y el estado que presentan estos. Por ejemplo, con frecuencia aparecen gatos muertos en la calle cuya causa es la enfermedad. En esos casos, principalmente la panleucopenia, hace estragos. Otras veces, por el contrario, la causa del fallecimiento es un accidente de tráfico, normalmente por atropello. Pero, lo anterior no quita que, efectivamente, también existan muchos otros casos de envenenamientos. En estos últimos, el cuerpo de los gatos aparece sin vida pero con un aparente aspecto saludable y, normalmente, con una mancha húmeda sobre el suelo en la zona de la boca o, a veces, con diarreas, dependiendo del veneno utilizado. Si esto último es lo que está ocurriendo, deben denunciarlo inmediatamente. Cuanto antes se tomen cartas en el asunto, antes se podrá evitar el envenenamientos de otros gatos y mejor será para todos.