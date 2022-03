Hay que pasear a tu perro todos los días, da igual si llueve, si hace frío si hace calor, el paseo es una tarea que siempre hay que hacer y que él siempre quiere. Sin embargo, hay quien piensa que no pasa nada por pasear al perro cuando llueve, lo cual no es cierto, porque hay que una serie de consejos y de consideraciones que debes tener en cuenta antes de hacerlo. A continuación te exponemos cuáles son:

Consejos para pasear a tu perro bajo la lluvia

Estos son los consejos que debes saber, y aplicar, cuando sacas de paseo a tu perro y está lloviendo.

Ponle un mono impermeable

Ponerle un chubasquero a tu perro es muy importante. Con él lograrás protegerlo de la lluvia, haciendo que se quede seco y además, calentito. Sin embargo, si tu mascota es grande o tiene un pelaje muy denso, no necesita el impermeable. También puedes fijarte en cómo se comporta durante el paseo, y con ello decidir si se le sigue poniendo el chubasquero o no, ya que a veces les molesta en el movimiento.

Chubasqueros protectores

El mono la opción ideal para proteger al perro durante el paseo. No obstante, hay varios de ellos a los que les molesta, por lo que puedes probar a ponerle un chubasquero, que suelen ser más hogueros y permiten un mayor movimiento.

Son prendas que van más sueltas y no aprietan tanto, al mismo tiempo que otorgan protección del agua. Cabe destacar su precio económico y que también protegen si hace un viento fuerte.

Carritos para perros

Es la opción más rara, pero si, por ejemplo vas a salir en bici o corriendo, puedes tirar de la opción del carrito o remolque. Antes de sacarlo tienes que asegurarte que están bien permeabilizados y sin rendijas por las que se pueda colar o filtrar la lluvia. Otro de los problemas es que resultan muy poco prácticos en algunas ocasiones y que deben ir quietos por completo. Hay que tener en cuenta que se necesita un enganche específico so se sale en bicicleta.

Sécalo después del paseo

Es tan obvio como necesario. Pese a que los perros normalmente, cuando se mojan, se intentan quitar el agua agitando su cuerpo. No obstante, esto no es tan eficaz como una toalla, lo suyo es que sea de microfibra, ya que estas tienen una gran capacidad para absorber. No hace falta que esté enfocada directamente a mascotas.

Si llueve no bañes a tu perro

Puede parecer una buena idea bañar a tu perro después de haberle dado un paseo bajo la lluvia, sin embargo, esto no es beneficioso para él. El motivo de esto es que tu mascota ya ha acumulado demasiada humedad y, si lo bañas, aumentarás la humedad en su cuerpo, pudiendo afectar a su salud.

Si tu perro se queda sucio después de un paseo bajo la lluvia, lo ideal es limpiarlo con un champú de lavado en seco.