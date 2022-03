Tener un perro es también un acto de responsabilidad. No hay que olvidar que es un ser vivo con sentimientos y que, por ende, debemos asegurar de preservar su bienestar. Sin embargo, si no has tenido nunca perro puede resultar algo complejo o que puedes no saber por dónde empezar, por eso, te traemos los mejores consejos para cuidar de tu perro.

Trucos para cuidar a tu perro Estos son algunos consejos buenos y fáciles de aplicar para cuidar a tu perro. Edúcalo Parece obvio, pero la educación es clave para tu perro. Esto incluye establecer horarios de comidas y paseos, así como un espacio propio y para hacer sus necesidades, además de juguetes para él. Esto le facilitará la adaptación al hogar. Mímalo Los perros son por lo general animales muy cariñosos, por lo que es recomendable que tengas un trato amoroso con él. Dedica parte del día a sobarlo y mimarlo, además de compartir un rato divertido con él. Que haga ejercicio Es fundamental que tu perro haga ejercicio a diario, no solo para ayudarlo a mantenerse en su peso ideal, también para que se desfogue. Para ello, la mejor forma es sacarlo de paseo, aunque, si no puedes, juega con él aunque sea dentro de casa. Cuida su alimentación Otro aspecto clave para todo ser vivo, incluidos los perros, es tener una buena alimentación. Si tienes dudas, ve al veterinario para que te aconseje sobre qué dieta debe seguir y qué nutrientes, así como las cantidades de los mismo, debe ingerir. Esto varía en función de la raza, tamaño y peso. Límpialo Por último, no te debes olvidar de lavarlo de vez en cuando y cuidar su higiene en partes como el pelo, las orejas o la boca, de lo contrario, podría afectar a su salud.