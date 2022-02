Desde su inicio, esta sección ha ido dando cuenta de diferentes peticiones existentes en change.org en las que se piden acciones legales contundentes contra diferentes autoridades, unas veces políticas y otras técnicas, a las que se les acusa de pasarse la protección de los animales y las leyes que regulan estas por el mismísimo arco del triunfo. La justicia tendrá que ir dilucidando si realmente hay base para dichas acusaciones o, simplemente, son meras elucubraciones infundadas.

En cualquier caso, es evidente que todavía hay personas con un gran desconocimiento que siguen obstinadas en hacer de su propia voluntad la ley y, por tanto, en obviar los avances legales que en materia de protección animal se han producido. No obstante, no son la generalidad, son casos aislados que deben ser denunciados.

Otra cosa diferente es que, a menudo, las pretensiones razonables y lógicas que todos esperamos sobre el resultado final de algunas actuaciones legales que se producen por casos de maltrato a animales, acaben dejando frustradas nuestras esperanzas de justicia.

La principal causa para que eso ocurra, al margen de temas procesales y de las dificultades que muchas veces se tienen para probar un hecho concreto, es que las sanciones que contempla la ley para los casos más graves de malos tratos hacia los animales siguen siendo mínimas.

Es verdad que se ha avanzado mucho en los últimos años en materia de protección animal, pero sigue habiendo una enorme distancia entre las penas que contempla la ley para el delito de maltrato animal y la idea que tenemos las personas de lo que, en esos casos, debería ser justo.

Mientras esa distancia no se acorte, la sensación que tiene la sociedad de que aquel que no tiene adecuadamente un animal o lo maltrata queda impune, no desaparecerá. Por eso, estos días, por fin, se está abordando ya un cambio del Código Penal que endurezca dichas penas. Está claro que, nunca mejor dicho, se trata de algo justo.