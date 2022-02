Las preguntas de los lectores: En casa tengo varios gatos y gatas. En total son dos hembras y un macho. El caso es que, para evitar que nazcan más, les doy unas pastillas a las hembras que les quitan el celo. Sin embargo, me han dicho que no es aconsejable dárselas y que, a la larga, van a sufrir problemas de salud. ¿Podrían darme su opinión?

Efectivamente, el uso prolongado y rutinario de este tipo de pastillas conocidas como ‘anticelo’ no está aconsejado ni en perras ni en gatas, ya que se trata de un tratamiento hormonal para evitar la ovulación. De hecho, el problema que las mismas presentan tras un uso continuado es que acaban causando a las gatas o perras desde infecciones de útero hasta tumores de mama. En su caso, lo mejor es que consulte a su clínica veterinaria y le exponga el problema. Lo normal es que le aconsejen la esterilización quirúrgica. Se trata de una cirugía que habitualmente no reviste mayor problema. Con ello conseguirá olvidarse para siempre de ese problema y desaparecerán los celos, el estrés que estos provocan, la posibilidad de accidentes durante el desarrollo de los mismos y, por supuesto, su capacidad reproductora. No olvide que, aunque ahora le cueste un poquito más la cirugía, a la larga le resultará infinitamente más barata que todo lo que actualmente está haciendo.