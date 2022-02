Los ‘dalit’ son una casta de la India condenados a realizar los trabajos más degradantes e indeseables que existen. Quien nace ‘dalit’, muere ‘dalit’. Su presencia es tan despreciada que solo pueden salir de noche. Por eso, cada día, al caer la luz, como si fueran sombras, ellos comienzan a caminar por las calles.

Los ‘Dalit’ significa invisible e intocable. En la India creen que tocarlos mancha sus manos. Quiero pensar que en la España actual sería impensable que pudiéramos degradar a una persona de esa forma. Sin embargo, en el mundo de los animales se hace y no pasa nada.

La prueba más evidente comienza durante febrero. Todos los años, coincidiendo con estas fechas, comienza a contarse el número de animales que han sido abandonados a lo largo del año anterior. Distintas fundaciones españolas recopilan datos al respecto. Con ellos se elaboraran distintos informes que muestran anualmente la tendencia que el abandono marca en nuestro país.

Son datos más o menos rigurosos, a veces curiosos y siempre trabajados, pero no reales. Intentan, con toda su buena intención, contabilizar el número total de animales acogidos en albergues o perreras privadas o municipales, pero no todos los centros tienen la misma disposición a facilitar los mismos. Por otro lado, esos datos no recogen tampoco el número de perros que son encontrados por personas que, tras comprobar que no tienen chip y al darles pena, deciden adoptarlos. Y, por supuesto, tampoco el de todas las muchas casas de acogida y refugios no declarados que, nunca mejor dicho, acogen cada año a centenares de perros y gatos abandonados.

Por eso, cuando habitualmente se dan las cifras oficiales, muchos apuntamos que fácilmente podría tratarse del doble de animales abandonados que los que estas recogen. Sin embargo, no es eso lo peor.

Lo peor es que dichos estudios no recogen a nuestros propios ‘dalit’. Me refiero a todos esos perros y gatos invisibles e intocables que, nada más nacer, acaban ahogados en un cubo de agua o asfixiados en el interior de una bolsa de plástico que alguien tira a la basura. Tampoco incluyen a aquellos animales que, sin tocarlos y con palas, se recogen muertos por atropello de los arcenes de las carreteras. Todos esos son ‘dalit’ porque ni siquiera se contabilizan como fallecidos, solo lo hacen como toneladas de basura.