Si tienes gato seguro que le has visto alguna vez hacer comportamientos extraños, que se le pongan los pelos de punta de repente o se quede mirando fijamente a un punto. Hay quien especula con esto y señala que, cuando esto ocurre, es cuando ha detectado la presencia de un fantasma o un espíritu. Y es que, surge la duda, ¿son los gatos capaces de ver cosas que no vemos?

¿Qué les pasa a los gatos?

Y es que, no es solo que sea cierto que los gatos ven cosas que nosotros no, también escuchan ruidos y sonidos que nuestras orejas no perciben. Este es el motivo por el que en muchas ocasiones se quedan mirando un punto fijo como una pared durante varios minutos. Lo más probable es que en ese momento estén percibiendo o notando algo, que nosotros no nos percatamos.

Y es que donde para nosotros no hay nada, para los gatos hay un estímulo que les lleva a una concentración extrema que es intrínseca a su naturaleza, totalmente instintiva para ellos y que relaciona de forma óptima sus sentidos, su cerebro y su cuerpo, algo que necesitan para dar equilibrio a su organismo.

Lo que ven los gatos cuando miran fijamente

En cuanto a la visión de los gatos, estos también la tienen más desarrollada que la de los seres humanos, ya que es más aguda y amplia, además de contar con un olfato más preciso y sensible que el nuestro. Esto les hace darse cuenta fácilmente de cosas de las que nosotros no nos damos cuenta.

Por tanto, cuando se quedan mirando fijamente a la nada es porque están tremendamente concentrados en nimiedades como una moto de polvo o un insecto muy pequeño. Para ello, concentran todos los sentidos en esto, lo que origina que a veces parezca que han visto a un fantasma.