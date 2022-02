Es inevitable que, con relativa frecuencia, nuestro perro se tenga que quedar solo en casa. Esto se convierte en un momento no del todo agradable tanto para el dueño como para la mascota. Pero, ¿realmente sabemos cómo se siente nuestro perro cuando lo dejamos solo en casa? Respondemos a esta duda.

¿Qué sienten los perros cuando nos vamos?

Como ya hemos dicho, cuando tu perro se queda solo, no es su momento preferido del día. Y es que, los perros, los animales en general, no tienen la capacidad de distinguir el tiempo, en lo referido a horas o minutos, por lo que no saben si, cuando nos vamos, va a ser por mucho o por poco tiempo.

El sentimiento de soledad o malestar que se les genera está relacionado con dos factores principalmente, la raza y la educación que ha recibido.

Precisamente, el hecho de no saber cuánto vamos a tardar en volver, en algunos casos puede generarles ansiedad por separación. Esta origina crisis nerviosas, las cuales terminan traduciéndose en que haga sus necesidades, tanto líquidas como sólidas, en cualquier lugar. También puede generarle vómitos o hacer que se ponga a ladrar durante un tiempo indeterminado.

¿Es normal esto?

Que tu perro se sienta nervioso e incluso tenga miedo cuando se queda solo es algo bastante habitual. Sin embargo, no es tan normal que esta separación le produzca ansiedad, la cual no pude controlar. Si esta se perpetúa en el tiempo, la mejor opción es llevarlo a un especialista. No obstante, si ocurre de forma esporádica, lo recomendable es que dejemos que desaparezca poco a poco.

¿Qué podemos hacer?

La clave en este sentido es detectar si tu perro tiene algún problema de ansiedad cuando se queda solo en casa. La ansiedad, en muchas ocasiones, comienza a manifestarse cuando el animal ve que nos vamos a marchar (con pequeños gestos como cambiarnos los zapatos o coger las llaves), es por esto por lo que debemos estar atento a cómo se comporta la mascota durante dichas señales y trabajar en ellas para eliminar la ansiedad por separación.