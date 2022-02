Fue muy entrada la noche, casi de madrugada. Tras cogerlas bruscamente, las metieron a empujones en una vieja caja de cartón. Solo era una gata y sus dos crías recién nacidas, que intentaban ahuyentar el miedo arremolinadas junto a ella. No se movían, solo maullaban y temblaban.

Con ellas dentro, trasladaron la caja hasta un vehículo cercano y la arrojaron al interior de su maletero. Tras varios minutos llenos de vaivenes, el vehículo acabó parando. Se oyó, entonces, el ruido de las puertas y, tras este, el sonido del maletero al abrirse. Apenas había luz.

Cogieron con desgana la caja y la lanzaron a un lado. No cayó lejos, lo hizo sobre el mismo arcén de la carretera. Después encendieron de nuevo el coche y, sin más adiós que el silencio, se marcharon de allí.

Los tres gatos quedaron acurrucados entre las paredes de la caja y pasaron a tener como único techo la inmensidad de la noche. Transcurrieron algunas horas y, poco a poco, la humedad de la madrugada consiguió vencer la rigidez del cartón. Así, casi sin darse cuenta, su refugio se acabó convirtiendo, literalmente, en papel mojado. Entonces, por primera vez, los tres se asomaron al exterior. Allí encontraron el ruido y las luces difuminadas de los primeros coches que pasaban a su lado.

Hambriento, y de un salto, uno de los gatitos salió fuera. Le siguió su hermano. No hubo tiempo para reaccionar, fue muy rápido. Dos golpes secos y todo se acabó. No hubo frenazos ni señales sobre el asfalto. Solo sus cuerpos tendidos sin vida sobre el mismo.

Ella, la madre, se acercó y les lamió intentado despertarles, pero, al no conseguirlo, les arrastró hacia un lado y allí los dejó. Emprendió, entonces, camino de vuelta a la ciudad y, en un rincón de la misma, comenzó una nueva vida. Allí aprendió a protegerse del frío de la noche, del relente, y de los peligros de la madrugada.

Ahora simplemente, es una gata callejera de esas que se pueden ver en cualquier colonia de cualquier ciudad. No destaca por nada especial. Es casi invisible. Fue una gata cariñosa, a la que la vida convirtió en huidiza. No le queda más remedio. Desde que su familia humana le abandonara y perdiera a sus crías, ya no vive, sólo sobrevive en mitad de la nada.