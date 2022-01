LAS PREGUNTAS DE LOS LECTORES: Desde hace tiempo a mi perro le crecen mucho las uñas. Es una locura. Las tiene tan largas que se le enroscan hacia dentro. He cogido cita en la clínica veterinaria porque me da miedo que se le enganchen y se le rompan o que le hagan daño. ¿Qué puede estar ocurriéndole?

Las uñas son realmente el espejo del alma porque, si se saben mirar, pueden ser un libro abierto sobre el estado de salud de nuestro animal. Cuando la ciencia veterinaria aún estaba en pañales y no existían otros medios para diagnosticar, las uñas eran muy usadas para ello. El crecimiento rápido de éstas puede estar relacionado con la propia genética del animal o con el desgaste que las mismas puedan sufrir por el lugar en el que el animal viva y el suelo que habitualmente pise. No obstante, no es descartable tampoco que pueda deberse a alguna enfermedad, o sea, un signo del padecimiento de la misma. Es el caso de las uñas que, ante una infección fúngica, se rompen o se deforman. También existen enfermedades como la leishmania o algunas alteraciones hepática que provocan un crecimiento rápido de las uñas. Por eso es muy adecuado lo que nos comentas. Llevarlo a tu veterinario podrá sacarte de dudas. Es importante no dejarlo.