1º ¿Qué leyes han cambiado? El código civil, la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria. Las tres han sido modificadas para afirmar que los animales son seres sintientes y recoger la cobertura que, de dicha consideración, se desprende. Algo que ya recogía la legislación de otros países europeos y que cae por su propio peso. Al fin y al cabo, nadie que haya tenido un perro o un gato puede dudar de que son seres sensibles. Verles esperar en la puerta y comprobar cómo se derriten entre alegrías cuando llegamos a casa, da buena cuenta de ello.

2º ¿Por qué es importante este cambio? Pues porque gracias a ese reconocimiento, el presente y el futuro para los animales será mucho más amable y, sobre todo, proteccionista. Primará siempre su bienestar, no podrán ser embargados como hasta ahora y no volveremos a ver a ningún perro ni gato siendo subastado como mera mercancía porque durante una separación los cónyuges no se han puesto de acuerdo sobre cómo repartir su tenencia y compañía.

3º Entonces, ¿qué son todas esas noticias que dicen que se ha aprobado una ley que prohíbe tener más de cinco animales en una casa, que los perros necesitarán un DNI o que su esterilización ha pasado a ser obligatoria? Pues un buen número de desinformaciones, copiadas unas de otras, con mucho ‘lirili’ y poco ‘lerele’, que mezclan las reformas anteriormente citadas con un anteproyecto de ley en fase de tramitación que, en realidad, tampoco recoge exactamente dichas prohibiciones u obligaciones. Creo que el error parte de los distintos anuncios realizados en su día por el mismísimo Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del gobierno y que, sin embargo, el texto definitivo ha dejado fuera, convirtiéndolos en mera publicidad. Otra cosa es que en posteriores desarrollos reglamentarios intenten colarlos. De todas formas, tampoco creo que dicho anteproyecto, en el que por cierto no se ha contado con la opinión de los veterinarios, llegue a ver la luz. En su contra tiene los plazos legales, las citas electorales y la falta, total y absoluta, de consenso parlamentario.