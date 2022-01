Un nuevo vídeo viral ha arrasado en TikTok y ha desatado los comentarios humorísticos de la comunidad hispanohablante. En él se ve a una mujer estadounidense indignada porque su perro solo entiende el español y no el inglés.

El divertido y llamativo viral de TikTok

Este vídeo, que ha dado la vuelta al mundo, es una de las últimas "joyas" que nos ha dejado 2021, pero que ha cruzado el Atlántico a comienzos de este año. En él se ve a una mujer de Estados Unidos llamada Kalee McGee, "enfadada" porque no le entiende cuando le habla a su perro en inglés pero sí en español.

“Sé que no tienen mucho tiempo, pero no tengo a quién contarle sobre esto que me parece tan chistoso. Adoptamos un perro hace dos, tres semanas, un pequeño chihuahua de cuatro años del refugio, no hay información sobre él, absolutamente adorable, súper genial. Parece que tiene algo de entrenamiento pero no nos escucha”, decía en el vídeo.

Y es que la mujer cuenta que su perro, pese a haber nacido y haberse criado en Estados Unidos, no le hace caso cuando se dirige a él en inglés, pero sí cuando lo hace en español.

Para demostrarlo, en el propio vídeo McGee llama a que se acerque el perro en inglés con un "come here" y este la ignora, sin embargo, cuando le dice "ven aquí" se acerca y le salta al decirle "buen chico". Para demostrar que no se trataba de una coincidencia, McGee le pide que se siente en inglés con un "sit", que de nuevo ignora, mientras que le hace caso cuando, justo después le dice "siéntate".

El vídeo actualmente tiene más de 5,2 millones de reproducciones, 19.800 comentarios y 1,3 millones de "me gusta"