Mi perro está feliz. Han terminado las fiestas, pero para él ahora comienza lo bueno. Le encanta verme recoger todos los adornos y, si puede, quitarme alguno y llevárselo a un rincón a destrozarlo. Por otro lado, las plantas de Navidad también le pirran y le encanta arrancarles las hojas. ¿Podría ser peligroso para él?

Podría no, es muy peligroso para él. Para empezar, mucho cuidado con los adornos, luces, electricidad, guirnaldas, alambres, figuritas, etc. Cada una de ellas puede constituir un grave peligro para su estómago y bienestar si las ingiere. Recógelo todo rápidamente y bien, que no quede nada por el suelo. Estos días, muchos ingresos hospitalarios de urgencias en clínicas veterinarias se producen por este tema. Toda precaución es poca. Por otro lado, respecto a las plantas de Navidad también es muy preocupante que juegue con ellas. Son tóxicas. No le permitas que pueda acceder a las mismas y ponlas en alto. Si, pese a ello, notaras algo raro en tu perro, acude inmediatamente a tu veterinario. Más vale prevenir que curar.