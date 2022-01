Llega el frío y con él los humanos no son los únicos que deben protegerse. Pese a tener un denso pelaje, las mascotas como los perros y los gatos, también pasan frío, con diferencias en función de la raza, por lo que protegerlas y asegurar que estén calientes es un aspecto a tener en cuenta para la salud de las mismas. Por este motivo, te dejamos algunos consejos para que tu perro no pase frío.

Consejos para luchar contra el frío

Estos son los mejores y sencillos consejos para evitar que tu perro no pase frío en estas fechas:

Cómo bañarlo

Pese a que las temperaturas estén bajas, no puedes descuidar la higiene de tu perro, por lo que debes seguir lavándolo con la misma regularidad. No obstante, hay que tener en cuenta ahora ciertos factores que harán de esta labor, algo mucho menos desagradable con el frío.

Y es que debes bañarlo siempre dentro de casa, asegurarte de que lo has secado por completo antes de que se vaya de paseo. También, si hay una semana o unos días de ola de frío, evita hacerlo esos días. También, el lavado debe ser más corto, con agua templada y se debe secar al perro lo más rápido posible.

Recorta los pelos de alrededor de las almohadillas

Rodeando las almohadillas de las patas, los perros tienen un pelo que se suele pasar por alto. Sin embargo, es importante recortarlo para que no pase frío, ya que así se evita que bolas de hielo o nieve entren en las patas. También debes de revisar las almohadillas después de los paseos, retirando todo lo que encuentres extraño. También puedes echar un poco de vaselina a las almohadillas, pero debes hacerlo con cuidado, ya que de lo contrario dejará huellas pegajosas.

Acicálalo bien

Salvo la parte anteriormente mencionada, el resto debes evitar recortar el pelaje durante el frío, ya que es su fuente de calor principal en invierno. También debes peinar los nudos que se le generan y cepillarlo por completo, ya que dichos nudos hacen que el pelaje aísle menos del frío y la lluvia. Además, acicalar bien al perro puede prevenir problemas de caspa, que se acentúan en invierno.

No le des comida de más

Siempre es importante que tu perro coma saludable y en las cantidades correctas. No obstante, cuando llega el frío no se debe aumentar la comida que se le da, ya que puede causar problemas de sobrepeso, a esto hay que sumarle que los paseos sueñen ser más cortos o se mueven menos. Cabe señalar también que el agua debe estar siempre limpia y que una buena opción si come en el exterior es comprar tazones con calefacción incorporada.