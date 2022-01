En pleno invierno nos azotan las bajas temperaturas y el frío. Seguro que has oído alguna vez que los perros, por el contrario, no necesitan abrigarse porque no pasan frío gracias a su pelaje. Sin embargo, esto no es cierto, y los perros también pasan frío. Así pues, te contamos cómo puedes detectar si tu mascota tiene frío.

¿Cómo saber si mi perro tiene frío? Seguro que muchos de estos síntomas te suenan por que se manifiesten de la misma forma en tu cuerpo cuando tienes frío, pero es posible que no te hayas dado cuenta que en tu perro también se muestran o que hayas pensado que se deben a otros motivos. Rigidez muscular Si ves que tu perro tiene los músculos demasiado rígidos seguramente tenga frío. Y es que, en este aspecto, sus músculos actúan de la misma forma que los nuestros. Puedes darte cuenta de ello masajeando al animal o viendo cómo se mueve. Somnolencia Es otra de las señales que pueden indicar que tu perro tiene frío. Se manifiesta también después de comidas copiosas o de hacer mucho ejercicio. Respiración lenta Es probable que no lo sepas, pero cuando perro tiene una respiración muy lenta estás ante un signo inequívoco de que tiene frío. Piel seca Es uno de los síntomas que más definen a los perros para hacerte ver que tienen frío. Para ello, simplemente hay que revisar el estado de su epidermis de vez en cuando y compararlo con otros momentos. Temblores El temblor en los perros es uno de los síntomas más evidentes de que tiene frío. No obstante, hay razas como los chihuahua que tiemblan también porque tienen miedo.