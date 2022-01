Sin embargo, entiendo que, a veces, debe ser difícil decir que no y, pese a que insistáis en la necesaria responsabilidad, no puede ser fácil no llegar a atender aquellas cartas que os llegan pidiendo un cachorro de perro o de gato que acompañe y alegre un hogar.

Por eso os escribo este mensaje, para que en esos casos no os olvidéis de los animales abandonados que viven en los albergues de cada ciudad. Los hay de todos los tamaños, colores y edad. Por su carácter, no os preocupéis. Son perros y gatos que, como todos los que han sido abandonados, están deseosos de entregar su corazón al primero que les haga una carantoña o les hable con amor. Viajarán con vosotros encantados y, aunque al principio llegarán a sus nuevos hogares con recelo, con miedo y timidez, bastarán unos pocos minutos para que se hagan dueños y señores de cada rincón de la casa en la que, a partir de ese momento, vayan a vivir. En el caso de los cachorros de perro, no tardarán en ganarse el afecto de las familias que los acojan demostrándoles día a día que, cuando alguien dijo aquello de que los perros son los mejores amigos del hombre, estaba pensando en cada uno de ellos. Lo mismo ocurrirá con los gatos. Antes de que se den cuenta estarán ronroneando entre las piernas de sus nuevos amos. Explicad en sus nuevos hogares que son solo niños, cachorros indefensos que han de aprender a vivir con las personas. Habrá que enseñarles a hacerlo. Educarles será una aventura para todos, pero, si la culminan con éxito, jamás se arrepentirán. Los animales abandonados tienen algo especial. Se esfuerzan como ningún otro en agradar. Supongo que no quieren que el abandono les vuelva a tocar. Por último, os recuerdo que no solo los cachorros necesitan un nuevo hogar. No os olvidéis de los perros y gatos adultos que también esperan su turno y están listos para adoptar. Sin duda, todos os lo agradecerán.