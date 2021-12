Si tienes perro, seguro que te ha pasado alguna vez que este intenta morderte los pies o las zapatillas. Esto ocurre sobre todo cuando son cachorros. Sin embargo, no debes preocuparte por ello, ya que es algo normal en ellos, te explicamos por qué lo hacen y cómo puedes evitar que continúe haciéndolo.

¿Por qué los perros intentan morder los pies?

Morder los pies es algo que se da con bastante regularidad en los perros, sobre todo entre los que son cachorros o muy inquietos. De hecho, es un comportamiento presente en multitud de mamíferos y que tiende a desaparecer con el tiempo. El motivo por el que lo hacen es que es una forma de "practicar" o "aprender" el proceso para convertirse en un depredador desde bien temprano, lo que les lleva a olfatear y mordisquear. Lo hacen a modo de juego y para descubrir.

¿Qué hacer cuando tu perro intenta morderte los pies?

Estas es lo que debes hacer cuando tu perro intenta morderte los pies, según los expertos.

Quédate quieto

Cuando nos esté mordiendo los zapatos, lo más recomendable es quedarnos quietos, con lo que se dará cuenta de que esto no es divertido. Este sentimiento de "aburrimiento" se acentúa si el calzado no tiene cordones o algo de lo que pueda tirar. Si lograr sacar los cordones, no debemos intentar quitárselos, ya que interpretará que queremos jugar con él. De hecho, si puedes ignorarlo será mejor.

No le riñas

Al ser un comportamiento natural, no tenemos que regañarle, sino más bien reconducir su actitud. Esto es que, si comienza a morder nuestros pies, al traducirse también como una forma de que quiere jugar, podemos ofrecerle otro juguete con el que entretenerse. También, al igual que pasa con los cordones, no debemos realizar movimientos bruscos con los pies ni forcejear con él, ya que interpretará que estás jugando con él, por lo que insistirá más.

Juega a otra cosa

Y es que, como se ha señalado anteriormente. muchas veces, cuando nuestro perro nos muerde los pies es porque quiere jugar, con lo que, una buena opción es que el entretenimiento pase de nuestro cuerpo a un juguete. Así pues, te recomendamos que cojas su juguete favorito y empieces a entretener con él. Sobre todo debes optar por juguetes que pueda morder o tirar de ellos.