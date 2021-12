Seguro que te has dado cuenta que tu perro suelta pelo constantemente, sobre todo si dejas que se suba a la cama o al sofá. La cantidad de pelo que echa depende de factores como el clima, su estado de ánimo y, sobre todo, la raza. Por eso, aquí te desvelamos las cinco razas de perros que más pelo sueltan.

Las razas de perros que más pelo sueltan

Antes de nada, hay que señalar que, si ves que tu perro suelta demasiados pelos, debes acudir a un veterinario que explique la causa de la pérdida, ya que puede deberse a problemas de salud. Así pues, este es mencionado el listado:

Samoyedo y Perro esquimal americano

Ambas razas necesitan que su pelo se cepille a diario, ya que, de lo contrario, se generarán grandes cantidades de pelo muerto. También es recomendable que se lleven a la peluquería de vez en cuando, para que allí les recorten un poco el pelo, facilitándote así el cepillado.

También necesitan peines adecuados y ser tratados con un champú especial, haciendo que se mantenga así brillante y reluciente.

Dálmata

Pese a tener el pelo corto, esto no evita que puedan perderlo en grandes cantidades. De hecho, necesitan ser cepillados una vez al día con un cepillo de cerdas o manopla. Pese a ser una raza muy cariñosa y juguetona, si pasan mucho tiempo solos en casa pueden tener ansiedad.

Chihuahua

Es una de las razas más populares y, también, una de las que más pelos sueltan pese a ser cánidos muy pequeños. Y es que no es raro que suelten grandes cantidades de pelo muerto, por lo que cepillarlo es una tarea fundamental. Por eso, también se recomienda un cepillo de cerdas de goma o manopla.

Pekinés

Se trata de otro perro pequeño que expulsa mucho pelo. Esto hace que haya que cepillarlo, al menos, cuatro veces por semana y llevarlo a la peluquería con relativa frecuencia para que le corten bien el pelo.

Para que no suelte tanto pelo, una buena alimentación es fundamental, que también asegurará un pelo, no solo más sano, si no también brillante.

Labrador

Al contrario que los dos anteriores, se trata de un perro grande, pero que ello no le impide ser de los que más pelos sueltan. De hecho, se recomienda cepillarlo como mínimo cuatro veces por semana, siendo lo más adecuado una vez al día. De esta forma se evita que acumulen bolas de pelo muerto.