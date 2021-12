Con los árboles de Navidad ya puestos en la mayoría de casas españolas, las personas que tienen gato o perro les surge una preocupación añadida, y es que las mascotas no lo dañen ni le quiten los adornos. Así pues, para solucionar esto te traemos los mejores consejos para proteger tu árbol de Navidad de tu perro o gato.

Consideraciones previas

Antes de entrar a señalar los trucos debes saber que hay que tener cierto cuidado a la hora de escoger el árbol de Navidad, ya que hay determinadas plantas que pueden afectar a la salud de tu mascota, por lo que también debes evitar que tu perro o gato muerda el árbol.

También, es necesario saber que es importante proteger el árbol, no solo porque los perros pueden hacer pipí o sus necesidades junto a él, sino porque también los gatos pueden subirse y destrozarlo.

Consejos para colocar el árbol si tienes mascota

Estos son los mejores y sencillos trucos que tienes que aplicar a la hora de poner el árbol de Navidad si tienes mascota.

Usa papel de aluminio

Si quieres evitar que tu gato ataque el árbol, una buena forma es colocar papel de aluminio, ya que no les gusta su textura y les resulta difícil clavar sus garras en él, así que es buena idea envolver el tronco de esto.

Elige bien dónde colocar el árbol

Es seguramente la medida más simple pero no por ello menos efectiva, y es que a veces basta con situarlo en un habitación o cuarto donde no suelan estar, pese a que no sea el mejor sitio en el que ponerlo.

Fija bien el árbol

A veces, los perros y gatos arañan o golpean el árbol de Navidad, zarandeándolo e incluso tirándolo, haciendo que todo se eche a perder, por ello, debes ponerlo en una base sólida e incluso fijarlo a la pared.

Echa spray replante

Podemos aprovechar que hay determinados olores que molestan a los animales para rociar nuestro árbol de Navidad con ellos y así evitar que se acerquen. Para ello se pueden elaborar pequeños sprays con cítricos, vinagre o especias como pimienta o la canela. Esto es muy útil si, sobre todo, no quieres que se mee en él.