La vida de los animales es como una luz que siempre nos guía. Están a nuestro lado en los buenos y en los malos momentos. Saben permanecer encendidos a nuestro lado cuando es tiempo de juegos y casi apagarse cuando la vida nos da un revés y es momento para el silencio. Nos entregan todo lo que tienen sin pedir nada a cambio.

Por eso nunca entenderé a los que un día deciden abandonarlos. A todos esos que los arrastran hasta los márgenes de sus vidas y los dejan para siempre aparcados fuera de su memoria. Me pregunto qué buscarán todas esas personas en esta vida y, sobre todo, dónde lo buscarán.

Probablemente sean como la historia de aquel hombre que una noche intentaba encontrar un objeto extraviado bajo la luz que daba la bombilla de una farola.

Una persona, al verlo tan afanoso en su búsqueda, se le acercó a ayudarle, preguntándole dónde se le había caído aquello que buscaba con tanto ahínco.

-Allí -contestó él, señalando un rincón oscuro situado en la otra punta de la calle.

-¿Y por qué lo busca entonces aquí? No tiene sentido que mire aquí- exclamó extrañado.

-Sí lo tiene. Aquí hay luz pero allí no. Es mucho más fácil y cómodo hacerlo aquí.

Parece una tontería, pero no lo es. En la vida, a menudo, hacemos lo mismo. Buscamos nuestra felicidad donde nos es más cómodo encontrarla pero, probablemente, no donde está. Por eso, cuando veo a personas que abandonan a sus animales porque atraviesan un momento de agobio o porque piensan que así se quitan un peso de encima, me da rabia, porque, además de hacer un daño infinito a ese perro o gato, no consiguen nada. Creen que alejándolos de su vida los olvidarán para siempre y solucionaran sus problemas pero, en realidad, solo los aumentarán.

Ya lo dijo alguien, el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra.