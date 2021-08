Tengo un loro que hace días que no está bien. Lo veo sin ganas de nada. Ha dejado de comer y lo poco que come lo vomita. Intento que no esté nunca solo porque sé que lo pasa mal y hasta cuando cocino, para animarlo, pongo su jaula a mi lado. ¿Qué creen que podría estar ocurriéndole?

En general todos los loros son muy delicados, por lo que no es fácil saber qué es lo que puede estar ocurriéndole al tuyo. Es importante que lo lleves a tu veterinario para que llegue a un diagnóstico adecuado. En cualquier caso y a modo de información y consejo, sí podemos adelantarte que tenerlo en la cocina no es bueno para él. Todas las aves son muy sensibles a intoxicaciones por humos y gases. Piensa que, antiguamente, a falta de medios más sofisticados, se usaban en las minas para detectar posibles escapes de gas. No olvides que una simple sartén a alta temperatura desprende multitud de partículas tóxicas que pueden agravar su problema. También es conveniente que recuerdes que estar expuestos a corrientes de aire no les viene bien y que los loros son extremadamente sensibles a los productos de limpieza y aerosoles. Evita usarlos cerca de ellos.