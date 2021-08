Me han regalado un gato y creía que darle leche era bueno. Siempre lo he visto en las películas y en el pueblo de mis padres. Sin embargo, he leído ahora que no es conveniente y que le puede sentar mal. ¿Me podéis orientar al respecto?

La alimentación de los animales ha cambiado mucho, afortunadamente. Antiguamente se le daba de comer a los gatos leche y a los perros sobras de nuestra propia comida sin saber que eso acababa con la vida de muchos de ellos. Las cosas han mejorado. Ahora sabemos que si a un gato le damos leche de la que nosotros consumimos le hacemos daño, porque posee lactosa y la lactosa es un azúcar que no es fácilmente digerible para ellos. Su consumo les provoca cólicos y numerosas reacciones alérgicas. Evidentemente, si todo eso en un gato adulto resulta grave, en una cría pequeña puede incluso acabar con su vida. En el mercado existen actualmente numerosas marcas de leche maternizadas adaptadas a sus delicados estómagos. Lo mejor es que consultes a tu veterinario para que te recomiende alguna.