He tenido muchos perros a lo largo de mi vida y siempre me ha dolido muchísimo cada vez que han fallecido. Sé que es ley de vida, pero siempre he pensado si no podía haber hecho algo más por ellos para evitar su muerte. ¿Podéis ayudarme?

Desgraciadamente, igual que ocurre con las personas, la vida no es infinita y muchas son las causas que pueden acabar con la de un gato o un perro. En el caso de estos últimos, hay multitud de enfermedades y problemas que pueden afectarles. Desde enfermedades como el moquillo y la parvovirosis, pasando por la famosa leishmania conocida popularmente por la enfermedad del mosquito por ser esta la principal vía de transmisión, hasta torsiones de estómago, golpes de calor, tumores cancerígenos, anemias hemolíticas o enfermedades cardiacas. Todo eso sin contar con los atropellos y todo tipo de accidentes. En cualquier caso, para intentar evitar todas estas causas, solo hay dos cosas que se pueden hacer. La primera, acudir al veterinario regularmente como forma de cura y prevención. La segunda, ser previsor y responsable. A partir de ahí, solo la suerte y el destino deciden.