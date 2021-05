Recientemente he adoptado un perro y ahora me toca cuidarlo. Para ello me han aconsejado que contrate alguno de los seguros que cubren los servicios veterinarios del animal y estoy decidida hacerlo para tenerlo todo controlado. ¿Cuál me recomiendan?

La oferta de seguros sanitarios para animales está al alza. Se trata de un sector en constante crecimiento. Para empezar, hay de muchos tipos de seguros. Están desde los planes de salud que ofrecen las propias clínicas veterinarias de forma individual y que nos cubren una serie de servicios para nuestro animal, hasta los seguros externos que ofrecen las compañías. En ambos casos, la variedad en cuanto a lo que cubren también es enorme. Los hay que incluyen todo y que permiten elegir hasta la clínica veterinaria a la que cada uno desea llevar a su animal, reembolsando al asegurado lo que pague en las mismas; hasta otros que ofrecen un menor tipo de servicios, cubriendo en algunos casos solo accidentes y urgencias en un reducido grupo de clínicas asociadas. Evidentemente, cuantos más y mejores servicios, mayor cuantía. Por eso, lo mejor es que hables abiertamente con tu veterinario y le pidas consejo. Según el tipo de perro que tengas y las circunstancias, podrá asesorarte sobre la mejor opción.