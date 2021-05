Me he mudado cerca de una colonia de gatos y, aunque he intentado no involucrarme, no he podido resistirme a ayudarles. Ahora han nacido un montón de crías y alguna está muy delgada y con legañas en los ojos. ¿Qué puede estar ocurriéndoles y cómo puedo cuidarles?

Como puedes imaginarte, tanto los cachorros de perro como las crías de gato o de cualquier otra especie son muy delicadas. Si encima a eso le unes que nacen y viven en la calle, las dificultades y los riesgos se multiplican. Por lo que nos dices y los síntomas que presentan, es importante que las vea un veterinario cuanto antes. Muchos gatos que viven en la calle desarrollan enfermedades como la rinotraqueitis o de panleucopenia y podría tratarse de alguna de estas. Por otro lado, es importante también que te dirijas al Ayuntamiento y te asesores sobre si esa colonia está tutelada por el mismo y, si es así, te acojas a algún programa de esterilización, desparasitación y vacunación para los gatos que le forman. Cuidar la salud de los animales que viven en la calle es fundamental porque, a la hora de enfermar, son iguales que los que viven en una casa.